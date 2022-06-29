Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun en düşük kilogramı 98 lira en yüksek 115 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Sucuk HTS 98,00 115,00 Kemiksiz et HTS 130,00 332,00 Karkas et HTS 80,00 135,00 Buğday HTS 4,50 7,00 Kepek HTS 4,40 4,65

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HTS: Hazır Tacir Satış Tescili