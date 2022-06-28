Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Sucuk HTS 130,00 130,00 Sığır eti HTS 90,00 112,71 Karkas et HTS 77,00 140,01 Buğday HTS 6,95 7,55 Haşhaş ezmesi HTS 62,69 68,57

Haberler ›› Ekonomi ›› Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili