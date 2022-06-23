Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 147,59 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Sucuk HTS 147,59 147,59 Karkas et HTS 55,00 100,00 Pastırma HTS 362,14 362,14 Susam HTS 37,60 37,60 Buğday HTS 7,04 7,04

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HTS: Hazır Tacir Satış Tescili