Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında arpanın kilogramı 2,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa HTS 2,50 2,50 Buğday HTS 6,72 7,00 Yem HTS 3,30 7,90

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HTS: Hazır Tacir Satış Tescili