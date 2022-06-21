Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda tavuk etinin kilogramı en düşük 15,82 lira, en yüksek 15,84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Tavuk eti HTS 15,82 15,84 Piliç eti HTS 30,36 43,57 Kuzu karkas kesim HTS 81,18 90,21 Pirinç HTS 12,75 12,75 Yem HTS 5,00 8,01

Haberler ›› Ekonomi ›› Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili