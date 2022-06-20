Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 92,44 lira, en yüksek 162,18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Sucuk HTS 92,44 162,18 Karkas et HTS 81,00 140,00 Kemiksiz et HTS 100,00 320,00 Buğday HTS 6,87 6,99 Soya HTS 13,99 13,99

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HTS: Hazır Tacir Satış Tescili