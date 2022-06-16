Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 131,51 lira, en yüksek 170,22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Sucuk HTS 131,51 170,22 Karkas et HTS 95,00 97,00 Kemiksiz et HTS 106,09 106,09 Buğday HTS 6,52 7,50 Arpa HTS 7,33 7,33

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HTS: Hazır Tacir Satış Tescili