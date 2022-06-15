Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en düşük 6,50 lira, en yüksek 6,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday HTS 6,50 6,60 İnek sütü HMS 6,78 7,20 Tahin HTS 51,05 70,99 Pekmez HTS 48,54 48,54 Reçel HTS 22,29 41,38

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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