Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 105 lira, en yüksek 136,67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Sucuk HTS 105,00 136,67 Karkas et HTS 82,00 110,00 Pastırma HTS 305,40 305,40 Arpa HTS 6,10 6,10 Buğday HTS 6,81 6,81

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HTS: Hazır Tacir Satış Tescili