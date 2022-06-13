Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 85 lira, en yüksek 114 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Dana eti HTS 85,00 114,00 Sığır eti HTS 76,00 88,00 Beyaz haşhaş HTS 40,00 40,00 Mavi haşhaş HTS 31,87 31,87 Buğday HTS 6,57 6,57

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HTS: Hazır Tacir Satış Tescili