Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 58 lira, en yüksek 110 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Karkas et HTS 58,00 110,00 Kırıntı et HTS 75,00 95,00 Beyaz haşhaş HTS 45,00 45,00 Buğday HTS 6,50 6,50 Buğday unu HTS 4,80 7,92

Haberler ›› Ekonomi ›› Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili