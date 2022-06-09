Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 58 lira, en yüksek 110 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 58 lira, en yüksek 110 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

58,00

110,00

Kırıntı etHTS

75,00

95,00

Beyaz haşhaşHTS

45,00

45,00

Buğday

HTS

6,50

6,50

Buğday unu

HTS

4,80

7,92

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar Ekonomi Haberler

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