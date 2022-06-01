Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA - Canan Tükelay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 39,60 lira, en yüksek 103,96 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 39,60 lira, en yüksek 103,96 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

39,60

103,96

Karkas etHTS

59,92

138,61

Kemiksiz etHTS

119,03

119,03

Buğday

HTS

5,70

6,80

Beyaz haşhaş

HTS

36,29

36,63

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar Ticaret Buğday Ekonomi Haberler

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