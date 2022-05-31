Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 131,51 lira, en yüksek 164 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 131,51 lira, en yüksek 164 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

131,51

164,00

Sığır etiHTS

96,09

111,37

Kemiksiz etHTS

211,50

211,50

Buğday

HTS

6,25

6,30

Mısır

HTS

3,00

5,20

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar Ticaret Buğday Mısır Ekonomi Haberler

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