Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 131,51 lira, en yüksek 164 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 131,51 lira, en yüksek 164 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|131,51
|164,00
|Sığır eti
|HTS
|96,09
|111,37
|Kemiksiz et
|HTS
|211,50
|211,50
|Buğday
|HTS
|6,25
|6,30
|Mısır
|HTS
|3,00
|5,20
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar Ticaret Buğday Mısır Ekonomi Haberler
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