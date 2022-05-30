Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA - Canan Tükelay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 54,40 lira, en yüksek 198,91 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 54,40 lira, en yüksek 198,91 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

54,40

198,91

Karkas etHTS

79,00

95,74

Kırıntı etHTS

60,00

80,00

Buğday

HTS

5,25

5,25

Susam

HTS

37,32

37,32

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar Ticaret Buğday Ekonomi Haberler

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