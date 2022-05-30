Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 54,40 lira, en yüksek 198,91 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 54,40 lira, en yüksek 198,91 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|54,40
|198,91
|Karkas et
|HTS
|79,00
|95,74
|Kırıntı et
|HTS
|60,00
|80,00
|Buğday
|HTS
|5,25
|5,25
|Susam
|HTS
|37,32
|37,32
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar Ticaret Buğday Ekonomi Haberler
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