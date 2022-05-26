Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA - Canan Tükelay - Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin en düşük kilogramı 59,40 lira en yüksek 90 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin en düşük kilogramı 59,40 lira en yüksek 90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

59,40

90,00

ArpaHTS

4,50

4,50

NohutHTS

6,50

6,50

Buğday unu

HTS

7,00

7,72

Buğday

HTS

5,60

6,20

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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