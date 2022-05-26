Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin en düşük kilogramı 59,40 lira en yüksek 90 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin en düşük kilogramı 59,40 lira en yüksek 90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|59,40
|90,00
|Arpa
|HTS
|4,50
|4,50
|Nohut
|HTS
|6,50
|6,50
|Buğday unu
|HTS
|7,00
|7,72
|Buğday
|HTS
|5,60
|6,20
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
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