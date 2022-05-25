Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 133,96 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 133,96 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|133,96
|133,96
|Kemiksiz et
|HTS
|102,00
|105,00
|Karkas et
|HTS
|67,25
|100,00
|Beyaz haşhaş
|HTS
|36,00
|36,00
|Buğday
|HTS
|3,00
|6,25
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler
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