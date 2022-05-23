Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 68 lira, en yüksek 92 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 68 lira, en yüksek 92 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sığır eti
|HTS
|68,00
|92,00
|Kemiksiz et
|HTS
|95,00
|300,00
|Kırıntı et
|HTS
|90,00
|90,00
|Buğday
|HTS
|5,60
|6,10
|Pirinç
|HTS
|15,84
|21,28
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Pirinç, Buğday, Ekonomi, Haberler
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