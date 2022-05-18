Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin en düşük kilogramı 83 lira en yüksek 150 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin en düşük kilogramı 83 lira en yüksek 150 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuzu eti
|HTS
|83,00
|150,00
|Kemiksiz et
|HTS
|95,00
|305,00
|Karkas et
|HTS
|40,00
|103,00
|Buğday unu
|HTS
|4,80
|7,33
|Yem
|HTS
|4,00
|7,40
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler
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