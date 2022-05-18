Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin en düşük kilogramı 83 lira en yüksek 150 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin en düşük kilogramı 83 lira en yüksek 150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kuzu eti

HTS

83,00

150,00

Kemiksiz etHTS

95,00

305,00

Karkas etHTS

40,00

103,00

Buğday unu

HTS

4,80

7,33

Yem

HTS

4,00

7,40

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler

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