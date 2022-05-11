Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 100 lira, en yüksek 110 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 100 lira, en yüksek 110 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|100,00
|110,00
|Kemiksiz et
|HTS
|90,00
|100,00
|Karkas et
|HTS
|75,00
|81,00
|Mısır
|HTS
|4,25
|5,85
|Buğday
|HTS
|5,40
|5,96
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500