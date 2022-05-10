Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 100 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 100 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|100,00
|100,00
|Kemiksiz et
|HTS
|86,00
|93,00
|Kuzu eti
|HTS
|83,00
|100,00
|Beyaz haşhaş
|HMS
|34,90
|34,90
|Buğday
|HTS
|5,32
|6,00
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler
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