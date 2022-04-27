Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 84,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 84,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|84,50
|84,50
|Sığır eti
|HTS
|80,00
|80,00
|Sucuk
|HTS
|72,21
|100,00
|Buğday
|HMS
|5,00
|5,00
|Arpa
|HTS
|4,94
|4,94
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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