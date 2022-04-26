Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 50 lira, en yüksek 82,92 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 50 lira, en yüksek 82,92 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|50,00
|82,92
|Kemiksiz et
|HTS
|90,00
|95,00
|Sucuk
|HTS
|118,15
|118,15
|Buğday
|HMS
|5,00
|5,60
|Arpa
|HTS
|4,05
|4,10
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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