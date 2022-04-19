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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 90 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 90 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

90,00

100,00

Karkas etHTS

53,00

89,25

Beyaz haşhaşHMS

32,00

32,00

Buğday

HMS

4,70

5,30

Arpa

HTS

4,50

4,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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