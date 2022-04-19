Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 90 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 90 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|90,00
|100,00
|Karkas et
|HTS
|53,00
|89,25
|Beyaz haşhaş
|HMS
|32,00
|32,00
|Buğday
|HMS
|4,70
|5,30
|Arpa
|HTS
|4,50
|4,50
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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