Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 83 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 83 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|83,00
|95,00
|Düve eti
|HTS
|84,00
|86,00
|Kemiksiz et
|HTS
|92,00
|270,00
|Manda eti
|HTS
|69,00
|69,00
|Sucuk
|HTS
|101,77
|154,00
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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