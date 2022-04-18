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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 83 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 83 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

83,00

95,00

Düve etiHTS

84,00

86,00

Kemiksiz etHTS

92,00

270,00

Manda eti

HTS

69,00

69,00

Sucuk

HTS

101,77

154,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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