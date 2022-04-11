Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 90 lira, en yüksek 250 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 90 lira, en yüksek 250 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|90,00
|250,00
|Karkas et
|HTS
|62,00
|89,00
|Kuzu eti
|HTS
|83,00
|160,00
|Buğday
|HTS
|5,40
|5,40
|Arpa
|HMS
|4,00
|4,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
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