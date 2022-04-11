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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA - Canan Tükelay - Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 90 lira, en yüksek 250 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 90 lira, en yüksek 250 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

90,00

250,00

Karkas etHTS

62,00

89,00

Kuzu etiHTS

83,00

160,00

Buğday

HTS

5,40

5,40

Arpa

HMS

4,00

4,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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