Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 100,58 lira, en yüksek 116,33 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 100,58 lira, en yüksek 116,33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|100,58
|116,33
|Karkas et
|HTS
|53,00
|78,81
|Beyaz haşhaş
|HTS
|41,50
|41,50
|Arpa
|HMS
|4,90
|4,90
|Pirinç
|HTS
|6,18
|15,34
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Pirinç, Arpa, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500