Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin en düşük kilogramı 58 lira en yüksek 93 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin en düşük kilogramı 58 lira en yüksek 93 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|58,00
|93,00
|Karkas et
|HTS
|42,00
|90,16
|Beyaz haşhaş
|HMS
|30,00
|36,50
|Arpa
|HMS
|4,00
|4,50
|Buğday
|HMS
|3,10
|5,30
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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