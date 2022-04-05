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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA - Canan Tükelay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda beyaz haşhaşın kilogramı 30 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda beyaz haşhaşın kilogramı 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Beyaz haşhaş

HMS

30,00

30,00

YemHTS

2,75

7,89

ArpaHTS

4,55

5,05

Mısır

HMS

5,00

5,00

Buğday

HMS

5,00

5,86

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar, Ticaret, Mısır, Arpa, Ekonomi, Haberler

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