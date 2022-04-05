Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda beyaz haşhaşın kilogramı 30 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda beyaz haşhaşın kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Beyaz haşhaş
|HMS
|30,00
|30,00
|Yem
|HTS
|2,75
|7,89
|Arpa
|HTS
|4,55
|5,05
|Mısır
|HMS
|5,00
|5,00
|Buğday
|HMS
|5,00
|5,86
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Mısır, Arpa, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500