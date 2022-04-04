Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun en düşük kilogramı 32,67 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun en düşük kilogramı 32,67 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|32,67
|100,00
|Kemiksiz et
|HTS
|86,00
|245,00
|Kuzu eti
|HTS
|74,00
|93,00
|Karkas et
|HTS
|64,00
|85,00
|Buğday
|HTS
|5,35
|5,60
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler
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