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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA - Canan Tükelay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığır etinin kilogramı 75 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığır etinin kilogramı 75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sığır eti

HTS

75,00

75,00

Kuzu etiHTS

78,00

79,00

BuğdayHTS

4,58

5,60

Arpa

HTS

3,75

5,11

Mısır

HTS

4,50

4,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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