Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığır etinin kilogramı 75 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığır etinin kilogramı 75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sığır eti
|HTS
|75,00
|75,00
|Kuzu eti
|HTS
|78,00
|79,00
|Buğday
|HTS
|4,58
|5,60
|Arpa
|HTS
|3,75
|5,11
|Mısır
|HTS
|4,50
|4,50
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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