Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 50,50 lira, en yüksek 85 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 50,50 lira, en yüksek 85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|50,50
|85,00
|Buğday unu
|HTS
|6,40
|7,60
|Buğday
|HTS
|5,36
|5,36
|Susam
|HTS
|37,94
|37,94
|Raf ayçiçeği yağı
|HTS
|30,00
|30,00
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler
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