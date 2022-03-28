Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en düşük 4,50 lira, en yüksek 4,75 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en düşük 4,50 lira, en yüksek 4,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|HTS
|4,50
|4,75
|Buğday
|HTS
|5,26
|5,26
|Buğday
|HMS
|3,50
|4,50
|Arpa
|HMS
|3,45
|4,75
|Raf ayçiçeği yağı
|HTS
|33,00
|33,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500