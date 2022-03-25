Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 60 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sığır eti
|HTS
|60,00
|60,00
|Kemiksiz et
|HTS
|65,00
|230,00
|Kuzu eti
|HTS
|63,00
|82,00
|Buğday
|HMS
|6,50
|6,50
|Arpa
|HTS
|4,25
|4,90
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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