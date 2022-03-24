Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 92,21 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 92,21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|92,21
|92,21
|Kemiksiz et
|HTS
|85,00
|85,00
|Pastırma
|HTS
|196,00
|196,00
|Buğday
|HMS
|5,50
|5,50
|Arpa
|HMS
|4,20
|4,20
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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