Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 55 lira, en yüksek 65 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 55 lira, en yüksek 65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|55,00
|65,00
|Yağlık ayçiçeği
|HMS
|8,00
|8,00
|Buğday
|HTS
|5,25
|5,25
|Buğday
|HMS
|4,00
|4,40
|Arpa
|HMS
|4,00
|4,30
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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