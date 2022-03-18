Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 63 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 63 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|63,00
|63,00
|Buğday unu
|HTS
|3,68
|6,93
|Mısır
|HMS
|4,11
|4,30
|Buğday
|HTS
|5,00
|5,40
|Arpa
|HMS
|3,80
|4,50
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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