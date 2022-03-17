Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda piliç döner etinin kilogramı 32,39 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda piliç döner etinin kilogramı 32,39 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Piliç döner eti
|HTS
|32,39
|32,39
|Tavuk eti
|HTS
|12,35
|12,35
|Mavi haşhaş
|HMS
|27,60
|27,60
|Buğday
|HTS
|5,11
|5,11
|Yumurta
|HTS
|1,17
|1,17
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Tavuk, Ekonomi, Haberler
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