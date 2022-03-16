Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 76 lira, en yüksek 117,18 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 76 lira, en yüksek 117,18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|76,00
|117,18
|Karkas et
|HTS
|65,00
|80,88
|Pastırma
|HTS
|147,41
|225,00
|Buğday
|HMS
|2,50
|5,30
|Arpa
|HMS
|4,30
|4,30
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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