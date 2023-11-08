Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 'Ulusal Su Seferberliği Su Verimliliği' çalışmaları kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliği ile 300 öğrenciye su verimliliği konusunda eğitim verdi. Eğitim sonunda öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 300 Üniversite Öğrencisine Su Verimliliği Eğitimi Verdi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 300 üniversite öğrencisine su verimliliği konusunda eğitim verildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 'Ulusal Su Seferberliği Su Verimliliği' çalışmaları kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliği ile 300 öğrenciye su verimliliğine yönelik yaklaşım ve politikaların anlatıldığı eğitim çalışması gerçekleştirildi. Eğitim çalışması sonunda öğrencilerin konuya dair detay soruları cevaplandırıldı. - AFYONKARAHİSAR