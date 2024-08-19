Afyonkarahisar Sandıklı Menteş Barajı'nda Çiftçilere Ek Kazanç Sağlanacak

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine yapılan Menteş Barajı'nda inşaat çalışmaları devam ederken, barajın tamamlanması ile bölge çiftçilerinin yıllık 37 milyon TL ek kazanç sağlamaları bekleniyor.

Afyonkarahisar Sandıklı Menteş Barajında gövde dolgusunun devam ettiğini belirten Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Gövde dolgusunda 813 bin metreküplük dolgu imalatı tamamlanmış olup gövde dolgusu yüzde 95 seviyelerindedir. Gövde dolgusunun tamamlanmasından sonra dolusavak imalatlarına başlanılacaktır" dedi.

5000 dekar araziye can suyu verecek Menteş Barajı'nın yöre halkı için büyük önem taşıdığını belirten Balta, "Baraj sayesinde çiftçimiz modern sulama ile tanışacak 5000 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek ve kazançları artacak. Afyonkarahisarlı üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 37 milyon lira daha fazla kazanacak" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR