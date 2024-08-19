Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar Sandıklı Menteş Barajı'nda Çiftçilere Ek Kazanç Sağlanacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapılan Menteş Barajı'nın tamamlanmasıyla bölge çiftçilerinin yıllık 37 milyon TL ek kazanç sağlamaları bekleniyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine yapılan Menteş Barajı'nda inşaat çalışmaları devam ederken, barajın tamamlanması ile bölge çiftçilerinin yıllık 37 milyon TL ek kazanç sağlamaları bekleniyor.

Afyonkarahisar Sandıklı Menteş Barajında gövde dolgusunun devam ettiğini belirten Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Gövde dolgusunda 813 bin metreküplük dolgu imalatı tamamlanmış olup gövde dolgusu yüzde 95 seviyelerindedir. Gövde dolgusunun tamamlanmasından sonra dolusavak imalatlarına başlanılacaktır" dedi.

5000 dekar araziye can suyu verecek Menteş Barajı'nın yöre halkı için büyük önem taşıdığını belirten Balta, "Baraj sayesinde çiftçimiz modern sulama ile tanışacak 5000 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek ve kazançları artacak. Afyonkarahisarlı üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 37 milyon lira daha fazla kazanacak" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sandıklı Ekonomi Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title