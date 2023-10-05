Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde patates üretimi başladı
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak, Şuhut ilçesinde patates hasadına katılarak çiftçilerden ürün rekoltesi hakkında bilgiler aldı. İlçede bu sene ürün veriminin iyi olduğu ve hasadın ay sonuna kadar devam edeceği kaydedildi. Ayrıca, Parlak ilçede faaliyet gösteren Bitki Koruma ve Bitki Besleme Ürünleri Üretim Tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Türkiye'de patates üretiminde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde patates üretimi başladı.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak, Şuhut ilçesinde patates hasadına katılarak çiftçilerden ürün rekoltesi hakkında bilgiler aldı. İlçede bu sene ürün veriminin iyi olduğu ve hasadın ay sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.
Öte yandan, Parlak ilçede faaliyet gösteren Bitki Koruma ve Bitki Besleme Ürünleri Üretim Tesisini ziyarette ederek incelemelerde bulundu. - AFYONKARAHİSAR