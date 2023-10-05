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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde patates üretimi başladı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak, Şuhut ilçesinde patates hasadına katılarak çiftçilerden ürün rekoltesi hakkında bilgiler aldı. İlçede bu sene ürün veriminin iyi olduğu ve hasadın ay sonuna kadar devam edeceği kaydedildi. Ayrıca, Parlak ilçede faaliyet gösteren Bitki Koruma ve Bitki Besleme Ürünleri Üretim Tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.