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Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Kütahya'da Av Koruma Kontrol Çalışması Gerçekleştirdi

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Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil başkanlığında Kütahya'da av koruma kontrol çalışması gerçekleştirildi. Kurallara uyan avcılara teşekkür edilirken, kurallara uymayanlara gerekli idari işlem yapıldı.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil başkanlığında Kütahya'da av koruma kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünden (DKMP) yapılan açıklamada," Bölge Müdürlüğümüze bağlı Kütahya'da Bölge Müdür Yardımcımız Abdullah Gedil Başkanlığında av koruma kontrol çalışması gerçekleştirildi. Kurallara uyan avcılara teşekkür edilirken, kurallara uymayanlara gerekli idari işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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