Afyonkarahisar Dinar Organize Sanayi Bölgesinde Balık İşleme Paketleme Depolama Tesisi Yatırımı

Afyonkarahisar Dinar Organize Sanayi Bölgesinde 25 bin metrekarelik bir alanda balık işleme paketleme depolama tesisi yatırımı için tahsis yapıldı. Yatırımın amacı, Avrupa, Rusya ve Japonya pazarlarına doğrudan balık ihraç etmek ve iç pazara da çeşitli balık ürünleri sunmaktır. İlk etapta 50 kişi istihdam edilecek ve tam kapasiteye ulaşıldığında 300 kişiye kadar istihdam sağlanacak.

Afyonkarahisar Dinar Organize Sanayi Bölgesinde balık işleme paketleme depolama tesisi yatırımı için 25 bin metrekarelik büyüklüğünde ve 50 kişinin istihdam edilmesinin planlandığı sanayi parselinin yatırımcılara tahsisi yapıldı.

Dinar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Kemal Duru başkanlığında şirket yetkililerinin katılımlarıyla sözleşme imzalanarak yatırımın ilk temelleri atıldı. Su ürünleri işleme paketleme ve depolama fabrikası ile günde 25 ton balık işlenerek doğrudan Avrupa ve Rusya, Japonya pazarına katma değerli ürün olarak ürün ihraç edilmesi hedefleniyor. Ayrıca iç pazara da taze ve dondurulmuş balık olarak çeşitli ürünler sunulacak. Tesis ilk etapta 50 kişi, tam kapasiteye ulaşması durumunda ise 300 kişilik istihdam seviyesine ulaşacak. Yatırımın direk kazanımları yanında yatırımcıların kendi üretim tesisleri dışında yakın tesislerden de su ürünleri alımı da gerçekleştirecek olması dolaylı olarak da bölgemizde su ürünleri üreticilerine de katkı sağlayacak. Tesisin Dinar OSB de yakın bir zamanda temeli atılarak 1 yıl gibi kısa bir içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor. - AFYONKARAHİSAR