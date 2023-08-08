Afyonkarahisar'da Toprak Mahsulleri Ofisi Arpa ve Buğday Alımına Devam Ediyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi, Sandıklı, Kızılören ve Hocalar ilçe merkez ve köylerindeki üreticilerden arpa ve buğday alımına devam ediyor. Günlük 500 tona yakın alım yapan ofis, kendi silolarının dolması üzerine açık cezaevinin bahçesini kiralamıştır.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Toprak Mahsulleri Ofisinin Sandıklı, Kızılören ve Hocalar ilçe merkez ve köylerinde ki üreticilerden arpa ve buğday alımı devam ediyor.

Yaklaşık bir ay önce arpa alımı ile başlayan çalışmalar çerçevesinde üreticilerden arpa ve buğday alımı hızla devam ediyor. Günlük 500 tona yakın alım yapan Sandıklı Toprak Mahsulleri Ofisi kendi bünyesinde ki siloların dolması ile birlikte Sandıklı-Hocalar karayolu üzerinde ki açık ceza evinin bahçesi kiralanarak burada alımlara devam edildi. Şuana kadar 10 bin tona yakın arpa ve buğday alımı yapıldığı ve alımların hiçbir üretici kalmadan alımların devam edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR