Afyonkarahisar'da tarıma dayalı jeotermal seracılık ihtisas organize sanayi bölgesi sondaj çalışmaları devam ediyor
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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde tarıma dayalı jeotermal seracılık ihtisas organize sanayi bölgesi sondaj çalışmaları hakkında bilgiler verildi.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde tarıma dayalı jeotermal seracılık ihtisas organize sanayi bölgesi sondaj çalışmaları devam ediyor.
Çobanlar Kaymakamı Doğan Can Kandemir ilçede kurulması planlanan 'tarıma dayalı jeotermal seracılık ihtisas organize sanayi bölgesi' projeleri çerçevesinde yapılan sondaj çalışmalarını inceledi. Yapılan ziyarette Kandemir çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Çalışmalarının işleyişi ve süresi hakkında bilgiler alan Kandemir kolaylıklar dileyerek alandan ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi