Afyonkarahisar'da Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor

Afyonkarahisar'da Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulum çalışmalarına başlandı. Projenin tamamlanması ile 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projenin toplam yatırım tutarının 5 milyar TL olarak hesaplandığı ve tamamen faaliyete geçtiğinde ülke ekonomisine yıllık 2,5 milyar TL'lik katkı sağlanacağının hedeflendiği ifade edildi. Açıklamada, " TDİOSB'de, yılda 90 bin ton ürün üretileceğini ve yüzde 75'i kadınlardan olmak üzere doğrudan 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak. Çalışmalarına başlanan Afyonkarahisar'da en az 3 bin dekar alanda kurulması planlanan jeotermal kaynaklı sera TDİOSB'nin, ilimizin büyük illere bağlantı ve geçiş güzergahında olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kent tarımı uygulamalarının etkinliği ve verimliliği açısından da büyük öneme sahip olacak. TDİOSB'nin jeotermal enerji ile ısıtmalı yüksek teknolojik seralarla birlikte sanayi alanında ise üretilen ürünlerin işleneceği paketleneceği-depolanacağı sanayi tesislerinin yer alacak, idari alanda ise Seracılık Eğitim Merkezi ve Tarım Teknokent merkezi kurulacak. Bu projede, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve biokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak. TDİOSB için ilgili kurum müdürlüklerince taramalar başlatıldı. Bu konuda bize her türlü desteği veren, heyecanı ile bizleri de hızlandıran Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na ve daire başkanımız Deniz Oruç'a teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR