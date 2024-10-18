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Afyonkarahisar'da Su Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Su Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor
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Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetimler gerçekleştiriyor. Kurallara uymayanlara gerekli uyarılar yapılıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından, su ürünleri kaynaklarının korunması, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ekipleri gelecek kuşaklara daha sağlıklı, daha temiz su kaynakları bırakmak için denetimler aralıksız devam ediyor. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara gerekli uyarılarak yapılıyor. Tarım ve Orman Afyonkarahisar İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Afyonkarahisar su sahalarında herhangi bir olumsuz durum gördüğünüzde İl/İlçe Müdürlüklerimize haber vermeniz önem arz etmektedir" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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