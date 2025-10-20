Afyonkarahisar'da Sigortalı ve Emekli Sayıları Açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Afyonkarahisar İl Müdürü Süleyman Çelikbaş, kentteki sigortalı çalışan emekli sayılarını açıklayarak, "2025 yılı Temmuz ayı itibariyle yaklaşık 750 bin nüfusumuzun 255 bini sigortalı, 145 bine yakın emekli ve 300 bine yakını da bakmakla yükümlü olduğu kişi var. Türkiye çapındaki sigortalı sayıları ile uyumlu" dedi.

Çelikbaş, kentte kurumun yürüttüğü faaliyetlerle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda kurumun özellikle kayıt dışı istihdam ile yoğun bir şekilde mücadele ettiğini ifade eden Çelikbaş, bu konuda her türlü ihbar ve şikayetlerin değerlendirildiğini söyledi.

"Sahte sigortalılık ve sahte çalışma konusunda problemli iller arasında değiliz"

Açıklamalarında sahte sigortalılık ve buna bağlı olarak bağlanan emekli maaşlarının iptali konusuna da değinen Çelikbaş şunları söyledi:

"Bu konuda bize gelen ihbar ve şikayetleri değerlendiriyoruz. Kurum başkanlığımızdan gelen kayıtlarla sahte iş yeri ve sahte sigortalılıklar var. Bununla ilgili kurum mevzuatının gerektirdiği ölçüde gerekli çalışmalar, iptal işlemleri yoğun bir şekilde sürüyor. Bununla ilgili sayısal bir verimiz yok. Ama büyükşehirlere göre Afyonkarahisar sahte sigortalılık ve sahte çalışma konusunda problemli iller arasında değil. Eğer çalışmanın sahte olduğuna kurum olarak kanaat getirirsek kişi emekli olsun ya da olmasın hizmetlerini iptal ediyoruz. Hizmetleri iptal olduktan sonra kalan gün sayısı emekli olma hakkına engelse aylığı kesip, ilk baştan bugüne kadar olan ödemeler ile sağlık harcamaları ve eczaneden almış olduğu ilaçlar için bedeller tarafımızca karşı tarafa fatura edilip gerekirse icra işlemleri başlatılıyor." - AFYONKARAHİSAR