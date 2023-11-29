Afyonkarahisar'da Şeker Pancarı Hasadı Devam Ediyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 700'den fazla üreticinin yaklaşık bir ay önce başladığı şeker pancarı hasadı devam ediyor. Üreticiler, nakliye sorunu ve fabrikanın fire uygulaması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 700'den fazla üreticinin yaklaşık bir ay önce başladığı şeker pancarı hasadı devam ediyor.

Özel makineler ile sökümü yapılan şeker pancarları mera ve boş alanlarda yığınlar halinde toplanıp talebe göre kamyonlarla fabrikaya gönderiliyor. Bu yıl kilogramı 1.85 lira açıklanan şeker pancarında ilçede 100 bin tonun üzerinde rekolte hedefleniyor. Üreticiler söküm çalışmalarının çok yavaş ilerlediğini, şeker pancarlarının ilçeden şeker fabrikasına nakliyesini sağlamakta sıkıntı çektiklerini ve fabrikanın çok fazla fire uyguladığını söyleyerek dert yakındılar.

Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, şeker pancarı söküm çalışmalarının bir ay önce başladığını söyleyerek, "Çok büyük nakliye sorunu yaşıyoruz. Pancarları almadılar beklettiler. Pancarların üzerine kar yağdı. Pancarlar çürüdü. Pancarlar burada beklerken yüzde yirmi ile yüzde atmış arasında fire veriyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR