Afyonkarahisar'da Mayıs Ayında 862 Konut Satıldı

TÜİK verilerine göre, Afyonkarahisar'da 2023 Mayıs ayında 862 konut satıldı. Satışların 219'u ipotekli, 643'ü ise diğer satış olarak gerçekleşti. Satılan konutların 180'ninin ilk elden, 682'isinin ise ikinci el olarak satıldığı belirtildi. Bir önceki yıla göre satışlarda yaklaşık yüzde birlik bir düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 Mayıs ayında Afyonkarahisar'da 862 konut satıldı.

TÜİK 2023 Mayıs ayı 'konut satış' istatistiklerini yayımladı. Buna göre, kentte 862 konut satıldığı kaydedildi. Satışların 219'u ipotekli, 643'ü ise diğer satış olarak gerçekleşti. Satılan konutların 180'ninin ilk elden, 682'isinin ise ikinci el olarak satıldığı belirtildi.

2023 Mayıs ayında satılan konutların sayısında bir önceki yıla göre ise yaklaşık yüzde birlik bir düşüş olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR