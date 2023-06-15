Üye Girişi
Haberler
Afyonkarahisar'da Mayıs Ayında 862 Konut Satıldı

Afyonkarahisar'da Mayıs Ayında 862 Konut Satıldı

Ekonomi Haberleri

TÜİK verilerine göre, Afyonkarahisar'da 2023 Mayıs ayında 862 konut satıldı. Satışların 219'u ipotekli, 643'ü ise diğer satış olarak gerçekleşti. Satılan konutların 180'ninin ilk elden, 682'isinin ise ikinci el olarak satıldığı belirtildi. Bir önceki yıla göre satışlarda yaklaşık yüzde birlik bir düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 Mayıs ayında Afyonkarahisar'da 862 konut satıldı.

TÜİK 2023 Mayıs ayı 'konut satış' istatistiklerini yayımladı. Buna göre, kentte 862 konut satıldığı kaydedildi. Satışların 219'u ipotekli, 643'ü ise diğer satış olarak gerçekleşti. Satılan konutların 180'ninin ilk elden, 682'isinin ise ikinci el olarak satıldığı belirtildi.

2023 Mayıs ayında satılan konutların sayısında bir önceki yıla göre ise yaklaşık yüzde birlik bir düşüş olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Karahisar Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title